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Собянин: на заводе «Москвич» выпустили двухтысячный автомобиль

Ведомости

В Москве выпустили уже 2000 автомобилей «Москвич», заявил столичный мэр Сергей Собянин, передает официальный портал московской администрации Mos.ru.

Собянин приехал в Гольяново поздравить с новосельем пенсионерку, ставшую 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновации, и вручил ей ключи от нового «Москвича».

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы, решив, что здесь уже ничего не произрастет. В том числе завод "Москвич". Закрыли и уехали. Мы сохранили коллектив, возобновили работу этого завода. Вот уже выпустили двухтысячный автомобиль», – сказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что темпы реновации в городе увеличатся вдвое в ближайшие три года, и из старых домов переедут еще 200 000 человек.

Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.

Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. В конце декабря первые «Москвичи» поступили в диллерские центры.

По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, в столичном правительстве уверены в достаточном уровне спроса на планируемые в 2023 г. к выпуску 50 000 кроссоверов «Москвич», основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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