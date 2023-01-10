Собянин: на заводе «Москвич» выпустили двухтысячный автомобиль

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы, решив, что здесь уже ничего не произрастет. В том числе завод "Москвич". Закрыли и уехали. Мы сохранили коллектив, возобновили работу этого завода. Вот уже выпустили двухтысячный автомобиль», – сказал Собянин.