Собянин: на заводе «Москвич» выпустили двухтысячный автомобиль
В Москве выпустили уже 2000 автомобилей «Москвич», заявил столичный мэр Сергей Собянин, передает официальный портал московской администрации Mos.ru.
Собянин приехал в Гольяново поздравить с новосельем пенсионерку, ставшую 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновации, и вручил ей ключи от нового «Москвича».
«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы, решив, что здесь уже ничего не произрастет. В том числе завод "Москвич". Закрыли и уехали. Мы сохранили коллектив, возобновили работу этого завода. Вот уже выпустили двухтысячный автомобиль», – сказал Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что темпы реновации в городе увеличатся вдвое в ближайшие три года, и из старых домов переедут еще 200 000 человек.
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. В конце декабря первые «Москвичи» поступили в диллерские центры.
По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, в столичном правительстве уверены в достаточном уровне спроса на планируемые в 2023 г. к выпуску 50 000 кроссоверов «Москвич», основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников.