Мантуров анонсировал увеличение доли отечественных авто до 80% к 2030 году
К 2030 г. долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80%. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«В целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе до 2025 г. выйти на более амбициозные показатели. А именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 г.», — заявил вице-премьер.
По словам Мантурова, планируется сосредоточиться на развитии гибридов и электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта. Он пояснил, что для реализации стратегии есть базовый и целевой сценарий. Подчеркивается, что при каждом из них будут выполнены задачи технологического суверенитета, которые обозначил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что машины на водородных топливных элементах разрабатывают «Аурус», ГАЗ и КамАЗ. Технологиями автономизации транспорта занимается «Яндекс» в сфере такси, а по грузовым магистральным автомобилям — КамАЗ.
На фоне начала спецоперации на Украине ряд крупнейших иностранных производителей автомобилей сообщил о прекращении поставок в Россию, некоторые компании приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.