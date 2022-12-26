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Бизнес

Мантуров анонсировал увеличение доли отечественных авто до 80% к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80%. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе до 2025 г. выйти на более амбициозные показатели. А именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 г.», — заявил вице-премьер. 

По словам Мантурова, планируется сосредоточиться на развитии гибридов и электромобилей, машин на водородных топливных элементах, а также на технологиях автономизации транспорта. Он пояснил, что для реализации стратегии есть базовый и целевой сценарий. Подчеркивается, что при каждом из них будут выполнены задачи технологического суверенитета, которые обозначил президент РФ Владимир Путин. 

Мантуров также обратил внимание, что в России легковые электромобили уже производят «Москвич», «Моторинвест» и «Автотор», а КамАЗ и ГАЗ занимаются сборкой электробусов. По его словам, к 2035 г. доля электромобилей на российском рынке составит 25%.

Он отметил, что машины на водородных топливных элементах разрабатывают «Аурус», ГАЗ и КамАЗ. Технологиями автономизации транспорта занимается «Яндекс» в сфере такси, а по грузовым магистральным автомобилям — КамАЗ.

В частности, 23 ноября в Москве на бывшем заводе Renault началась сборка автомобилей «Москвич». В начале декабря предприятие выпустило более 160 машин «Москвич 3». Стоимость данной модели составит от 1,97 млн руб. Кроме того, до конца 2022 г. завод планирует собрать порядка 200 электромобилей.

На фоне начала спецоперации на Украине ряд крупнейших иностранных производителей автомобилей сообщил о прекращении поставок в Россию, некоторые компании приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных