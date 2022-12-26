Мантуров анонсировал увеличение доли отечественных авто до 80% к 2030 году

«В целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе до 2025 г. выйти на более амбициозные показатели. А именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 г.», — заявил вице-премьер.