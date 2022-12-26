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Новые «Москвичи» поступили в розничную продажу

Ведомости

Новые кроссоверы «Москвич 3» и электрокары «Москвич 3е» поступили в розничную продажу, сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский» автосалона «Белая дача».

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов», – сказали там.

В дилерском центре добавили, что стоимость кроссовера составляет, как и отмечала компания, 1,97 млн руб., а электрокара – 3,5 млн руб.

Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.

Как сообщалось ранее, новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. Кроссовер будет представлен в пяти цветах - белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.

По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, в столичном правительстве уверены в достаточном уровне спроса на планируемые в 2023 г. к выпуску 50 000 кроссоверов «Москвич», основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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