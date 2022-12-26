Новые «Москвичи» поступили в розничную продажу
Новые кроссоверы «Москвич 3» и электрокары «Москвич 3е» поступили в розничную продажу, сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский» автосалона «Белая дача».
«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов», – сказали там.
В дилерском центре добавили, что стоимость кроссовера составляет, как и отмечала компания, 1,97 млн руб., а электрокара – 3,5 млн руб.
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
Как сообщалось ранее, новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. Кроссовер будет представлен в пяти цветах - белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.
По оценке вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, в столичном правительстве уверены в достаточном уровне спроса на планируемые в 2023 г. к выпуску 50 000 кроссоверов «Москвич», основные продажи придутся на каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников.