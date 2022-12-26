Новые «Москвичи» поступили в розничную продажу

Как сообщалось ранее, новый «Москвич» появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца года. Кроссовер будет представлен в пяти цветах - белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. Ожидается, что до конца текущего года будет собрано еще примерно 440 автомобилей, включая 200 электромобилей.