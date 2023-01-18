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Правительство и автопром разошлись в оценках развития отрасли на 2023 год

Минпромторг ждет выпуска в России 470 000 легковых машин, а сами автоконцерны – не менее 520 000
Денис Ильюшенков
Уровень неопределенности на российском авторынке в 2023 г. будет очень высоким / Антон Новодережкин / ТАСС

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 г. составят 960 000 единиц, 470 000 из которых будет приходиться на локальное производство. Такие данные приводятся в новой стратегии развития автопрома до 2035 г., которую изучили «Ведомости». Документ был принят по распоряжению правительства от 28 декабря 2022 г.

В минувшем году продажи новых легковых машин в России упали на 59% из-за СВО на Украине и последовавшего логистического кризиса. Всего было продано 626 300 автомобилей, следует из данных «Автостата» на основе выдач электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Таким образом, стратегия предполагает рост этого сегмента рынка на 53% в 2023 г. Это выше оптимистичного прогноза «Автостата», который предполагает увеличение продаж на четверть до 780 000 машин. В базовом сценарии аналитики агентства видят возможным рост рынка на 4% (650 000 единиц), а в негативном – снижение на 12% (550 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных