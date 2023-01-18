Правительство и автопром разошлись в оценках развития отрасли на 2023 год

В минувшем году продажи новых легковых машин в России упали на 59% из-за СВО на Украине и последовавшего логистического кризиса. Всего было продано 626 300 автомобилей, следует из данных «Автостата» на основе выдач электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Таким образом, стратегия предполагает рост этого сегмента рынка на 53% в 2023 г. Это выше оптимистичного прогноза «Автостата», который предполагает увеличение продаж на четверть до 780 000 машин. В базовом сценарии аналитики агентства видят возможным рост рынка на 4% (650 000 единиц), а в негативном – снижение на 12% (550 000).