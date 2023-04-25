В правительстве поддержали передачу контроля над техосмотром федеральным властям

Поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» и другие законодательные акты подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он не первый год говорит об этой инициативе: в 2021 г. сенатор заявил, что необходимо передать функции в сфере техосмотра транспортных средств от Российского союза автостраховщиков федеральному органу исполнительной власти, так как эти функции «не свойственны союзу, в связи с чем они выполняются неэффективно».