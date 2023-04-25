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В правительстве поддержали передачу контроля над техосмотром федеральным властям

Это позволит усилить надзор за состоянием автотранспорта
Мария Макутина Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о передаче полномочий по аккредитации операторов технического осмотра Росаккредитации – федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции национального органа по аккредитации. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 24 апреля.

Поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств» и другие законодательные акты подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он не первый год говорит об этой инициативе: в 2021 г. сенатор заявил, что необходимо передать функции в сфере техосмотра транспортных средств от Российского союза автостраховщиков федеральному органу исполнительной власти, так как эти функции «не свойственны союзу, в связи с чем они выполняются неэффективно».

Сенатор не стал комментировать «Ведомостям» судьбу своего проекта (он пока не внесен в Госдуму). Представитель Кутепова уточнила, что комментарии он будет давать только после получения результатов рассмотрения инициативы в правительстве.

Согласно положениям законопроекта, национальный орган по аккредитации наделяется функциями и полномочиями по аккредитации операторов, оценке и контролю за их деятельностью в рамках федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, а также по формированию и ведению реестра операторов.

Предлагаемый законопроектом подход поддерживается, говорится в заключении правительства (с ним ознакомились «Ведомости»). «Вместе с тем следует отметить, что реализация таких функций потребует увеличения штатной численности национального органа по аккредитации и дополнительных ассигнований из федерального бюджета, что необходимо учесть в финансово-экономическом обосновании к законопроекту», – отмечается в документе.

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Кроме того, в законопроекте «необходимо уточнить механизм оплаты за поддержание аккредитации операторов, урегулировать вопросы, направленные на установление порядка и случаев приостановления и возобновления аккредитации операторов и сроков прохождения операторами процедуры подтверждения компетентности».

Доработать проект можно при его подготовке ко второму чтению, заключают в правительстве.

Реестр операторов и контрольные функции ведет сейчас объединение страховых компаний, которому все проблемы поддельных техосмотров «до лампочки», говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Сейчас появляются пункты техосмотра, существующие только на бумаге, оперативно продают десятки тысяч документов и все это под эгидой локального подразделения союза автостраховщиков», – заявил он «Ведомостям». Поправками предлагается передать этот функционал госоргану, который будет это «реально контролировать», резюмировал эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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