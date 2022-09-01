В России отменили треть обязательных проверок при техосмотре авто

В частности, больше не будут проверять наличие в авто аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки (при этом их наличие по-прежнему требуется ППД), степень повреждения и коррозии тормозных трубок, а также уровень шума выхлопной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло. Отменяется и проверка работы штатного противоугонного устройства и наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов и др. При этом добавляются и новые пункты проверки, в частности, теперь будут при техосмотре выявлять подсос воздуха двигателем и утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и др.).