В России отменили треть обязательных проверок при техосмотре авто
В России с 1 сентября вступили в силу упрощенные правила техосмотра транспортных средств, количество обязательных проверок было сокращено с 82 до 55 пунктов, соответствующее постановление было утверждено еще в марте.
В частности, больше не будут проверять наличие в авто аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки (при этом их наличие по-прежнему требуется ППД), степень повреждения и коррозии тормозных трубок, а также уровень шума выхлопной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло. Отменяется и проверка работы штатного противоугонного устройства и наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов и др. При этом добавляются и новые пункты проверки, в частности, теперь будут при техосмотре выявлять подсос воздуха двигателем и утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и др.).
Новые правила распространяются на легковые автомобили, автобусы и грузовики.
В конце прошлого года в России был принят закон, который отменил обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Он касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях — их владельцам больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. У таких водителей не будут проверять наличие диагностической карты.
Техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также сменить собственника. Как говорил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.
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