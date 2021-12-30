Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей

Исключениями станут случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Такое будет возможным, если у транспорта выявится очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).