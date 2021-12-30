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Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, следует из материалов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Согласно его положениям, от обязательного техосмотра будут освобождены владельцы легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях. Водителям этих транспортных средств больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Исключениями станут случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Такое будет возможным, если у транспорта выявится очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что вероятность участия в ДТП транспортных средств с неисправностями, имеющих полисы ОСАГО и диагностическую карту, составляет 1,1% для легковых автомобилей и 0,7% для мотоциклов.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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