Газета
Авто

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который отменяет обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба нижней палаты.

Закон распространяется на легковые авто и мотоциклы физлиц, используемые в личных целях. Их владельцам больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Ранее по теме: ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных