Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который отменяет обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба нижней палаты.
Закон распространяется на легковые авто и мотоциклы физлиц, используемые в личных целях. Их владельцам больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.
Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.