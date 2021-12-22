Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.