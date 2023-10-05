«Москвич» и «Лада» вошли в число самых рекламируемых автобрендов

«Москвич» и «Лада» вошли в число самых рекламируемых автобрендовДля конкуренции с китайскими марками им предстоит тратить на рекламу до 1 млрд рублей в год
«Москвич» и «Лада» попали в топ-5 самых рекламируемых автобрендов в 2023 г. в офлайн-медиа (учитывались размещения на ТВ, радио, в прессе, а также наружная реклама), следует из данных исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink.
По статистике Mediascope, лидером по доле рекламных затрат в первом полугодии 2023 г. стала китайская Chery: на нее приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На 2-м месте – «Лада» с 13% (бренд «АвтоВАЗа»), на 3-м – Exeed (13%; принадлежит Chery). Четвертую позицию, по расчетам Mediascope, занял столичный «Москвич» с 12%, пятую – Haval (12%; принадлежит китайской компании Great Wall Motor). Абсолютные показатели в Mediascope не раскрыли.
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