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«Москвич» и «Лада» вошли в число самых рекламируемых автобрендов

Для конкуренции с китайскими марками им предстоит тратить на рекламу до 1 млрд рублей в год
Дмитрий Игнатьев Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

«Москвич» и «Лада» попали в топ-5 самых рекламируемых автобрендов в 2023 г. в офлайн-медиа (учитывались размещения на ТВ, радио, в прессе, а также наружная реклама), следует из данных исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink.

По статистике Mediascope, лидером по доле рекламных затрат в первом полугодии 2023 г. стала китайская Chery: на нее приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На 2-м месте – «Лада» с 13% (бренд «АвтоВАЗа»), на 3-м – Exeed (13%; принадлежит Chery). Четвертую позицию, по расчетам Mediascope, занял столичный «Москвич» с 12%, пятую – Haval (12%; принадлежит китайской компании Great Wall Motor). Абсолютные показатели в Mediascope не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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