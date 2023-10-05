«Москвич» и «Лада» вошли в число самых рекламируемых автобрендов

По статистике Mediascope, лидером по доле рекламных затрат в первом полугодии 2023 г. стала китайская Chery: на нее приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На 2-м месте – «Лада» с 13% (бренд «АвтоВАЗа»), на 3-м – Exeed (13%; принадлежит Chery). Четвертую позицию, по расчетам Mediascope, занял столичный «Москвич» с 12%, пятую – Haval (12%; принадлежит китайской компании Great Wall Motor). Абсолютные показатели в Mediascope не раскрыли.