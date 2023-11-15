Правительство выделит еще 42 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

Изначально проектом бюджета на грядущую трехлетку было предусмотрено 50,1 млрд руб. на льготные автокредиты – 12,3 млрд руб. в 2024 г., 18,07 млрд – в 2025-м и 19,7 млрд – в 2026 г. На льготный лизинг было заложено всего 10 млрд руб. – 2 млрд руб. в 2024 г. и по 4 млрд руб. в 2025 и 2026 гг. Еще чуть более 10 млрд руб. предполагалось потратить на субсидии по газомоторной технике. В сумме это составляло 70,5 млрд руб., не включая финансирование госзакупок автотехники в 2024-2025 гг. на 15,2 млрд руб. Теперь этот показатель на три года вырос почти до 113 млрд руб. – в 1,6 раза.