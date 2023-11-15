Правительство выделит еще 42 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

Правительство выделит еще 42 млрд рублей на поддержку спроса на автомобилиВ целом в 2024–2026 годах она составит почти 113 млрд рублей
Программы поддержки спроса на автомобили – льготные кредиты, льготный лизинг и субсидии на покупку машин на газомоторном топливе – будут дофинансированы на 42 млрд руб. на ближайшую трехлетку (2024-2026 гг.). Это следует из размещенных в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы поправок к проекту федерального бюджета ко второму чтению.
Бюджет во втором чтении был утверждены на заседании палаты 15 ноября.
Адресные программы поддержки спроса с некоторыми перерывами сопровождали развитие отечественного авторынка в последние 10 лет. Основной из них для частных потребителей всегда считалась программа льготного автокредитования, которая позволяет отдельным категориям граждан (сейчас – семьям с детьми, военным и медработникам) получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства в кредит. Субсидии по лизингу и для приобретения автомобиля на газомоторном топливе в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.
В поправках ко второму чтению бюджета депутаты фракции «Единая Россия» предложили втрое увеличить объем финансирования льготного лизинга в 2024-2026 гг. до 31 млрд руб. и на треть – программы льготного автокредитования (до 65 млрд руб.). Кроме того, более чем в полтора раза вырастет объем средств для субсидирования покупки автотехники на газомоторном топливе – до 16,7 млрд руб.
Изначально проектом бюджета на грядущую трехлетку было предусмотрено 50,1 млрд руб. на льготные автокредиты – 12,3 млрд руб. в 2024 г., 18,07 млрд – в 2025-м и 19,7 млрд – в 2026 г. На льготный лизинг было заложено всего 10 млрд руб. – 2 млрд руб. в 2024 г. и по 4 млрд руб. в 2025 и 2026 гг. Еще чуть более 10 млрд руб. предполагалось потратить на субсидии по газомоторной технике. В сумме это составляло 70,5 млрд руб., не включая финансирование госзакупок автотехники в 2024-2025 гг. на 15,2 млрд руб. Теперь этот показатель на три года вырос почти до 113 млрд руб. – в 1,6 раза.
Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» планы по выделению из бюджета соответствующих средств. По его оценке, это позволит дополнительно продать более 445 000 отечественных автомобилей. «Финансирование программ льготного лизинга и субсидирования техники на газомоторном топливе также позволит расширить возможности приобретения общественного транспорта», – добавил он.
В январе - октябре 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в России выросли год к году на 60% до 829 548 штук, следует из данных. При этом за январь - октябрь было импортировано около 889 400 легковых автомобилей – в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2022 г. Более 60% (около 546 000 единиц) от общего количества пришлось на новые машины, свидетельствуют данные данные СП «Автостата» и системы электронных ПТС – «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).
Продажи новых легковых машин в октябре выросли в 2,6 раза год к году до 112 238 штук, сообщало ППК. Октябрьский рост оказался выше динамики сентября, когда продажи год к году выросли в 2,5 раза до 110 358 автомобилей.
В 2023 г. на льготное автокредитование было выделено 5 млрд руб., а на лизинг - всего 2 млрд руб., но в сентябре Минпромторг решил добавить еще 7,8 млрд руб. по этой статье. Субсидии на покупку газомоторного транспорта составили 2,7 млрд руб. Действие программ поддержки спроса на автомобили было возобновлено во второй половине 2022 г. по решению президента Владимира Путина. Тогда на них был выделен почти 21 млрд руб.
Господдержка действительно нужна, так как машины сейчас стоят очень дорого и есть категории населения, которые не могут себе позволить покупку за собственные деньги, бизнесу также нужно обновлять свои автопарки, говорит автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, главное, чтобы поддержка была правильно структурирована, а ее бенефициарами среди производителей были те компании, которые реально увеличивают локализацию своей продукции. Также важно, чтобы в целом рос объем выпуска автотехники к стране, добавляет он.
Средневзвешенная цена (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам трех кварталов 2023 г. составила 2,9 млн руб., что на 22% больше к тому же периоду прошлого года, следует из данных «Автостата».