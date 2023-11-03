Продажи новых легковых автомобилей в октябре выросли в 2,6 раза

Традиционно лидером рынка остается «АвтоВАЗ». Всего за октябрь в России было поставлено на учет 34 464 автомобиля Lada – в два раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Сам «АвтоВАЗ» отчитался о рекордных за последние 10 лет месячных продажах Lada – 40 912 легковых и коммерческих машин, что в 2,1 раза больше в годовом выражении. Такое расхождение в том числе связано с тем, что после покупки автомобиля у собственника есть 10 дней на то, чтобы поставить его на регистрационный учет.