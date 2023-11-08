Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопроме

Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопромеТеперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов
Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов. Это следует из проекта изменений от 2 ноября в постановление № 719 от 2015 г., которым регулируются правила локализации промпродукции, выпущенной в России. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают неофициальной компенсацией утилизационного сбора (разовый платеж за каждую выпущенную в России или импортированную единицу техники).