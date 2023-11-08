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Минпромторг пересмотрел подходы к локализации в автопроме

Теперь больше баллов дадут за выпуск элементной базы для сложных компонентов
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов. Это следует из проекта изменений от 2 ноября в постановление № 719 от 2015 г., которым регулируются правила локализации промпродукции, выпущенной в России. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают неофициальной компенсацией утилизационного сбора (разовый платеж за каждую выпущенную в России или импортированную единицу техники).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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