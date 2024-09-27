Дептранс снизит цены на парковки на 27 улицах Москвы

Дептранс снизит цены на парковки на 27 улицах МосквыТарифы меняются для разгрузки забитых парковок
С 1 ноября в Москве обновят тарифы на парковку на ряде улиц, сообщает департамент транспорта столицы. Изменения позволят разгрузить самые загруженные парковки и быстрее находить парковку местным жителям.
Дешевле парковка станет на 27 улицах: Лестева, Рощинской, Татищева и Шаболовке, в Конном переулке, Огородном проезде, на набережной Академика Туполева вдоль реки Яуза, 2-й и 3-й Рощинской улице и др. Парковка станет дешевле там, где загруженность парковочных мест меньше 50%. Тарифы будут снижены вплоть до 40 руб. в час.
Выше тарифы будут установлены на улицах в районе метро «Новокузнецкая» – Большой Ордынке и Малой Ордынке, а также на Пятницкой улице (до 450 руб./час). В районе метро «Кутузовская» и «Парк Победы» – на Кутузовском проспекте, площади Победы, улице 1812 Года (до 380 руб./час). С 1 ноября также будут подняты тарифы на парковки в районах метро «Дмитровская», «Савеловская», «Достоевская» (50 руб./30 минут, далее до 150 руб./час), «Краснопресненская» (до 380 руб./час).
«На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. Это позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места», – говорится в сообщении.
Изменение цен работает и на местных жителей. По заявлению дептранса, оборачиваемость парковочных мест станет выше и стоянки будут освобождаться быстрее.
В ГКУ «АМПП» рассказали, что изменения тарифов на отдельных улицах происходят регулярно. Корректировка тарифов на парковку в сторону повышения или понижения происходит там, где загруженность машино-мест не сбалансирована – для более эффективного использования участков парковки.
27 сентября в столичном дептрансе объявили, что с 1 ноября также будет запущена тестовая программа динамического тарифа на парковку. Стоимость одного часа стоянки автомобиля может составить и 0 руб. – в зависимости от загруженности парковок. На первом этапе в программу войдут парковки на улице Ильинка, Новая Площадь, площади Тверская Застава, в Никитском переулке, а также на Рождественском бульваре.
С 1 июля в Москве был увеличен максимальный тариф на парковки сразу до 600 руб. после 450 руб. ранее. Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский тогда говорил, что, несмотря на резкое повышение стоимости, изменения затронут только 1% самых дорогих улиц, где расположены дорогие рестораны и магазины.