Дептранс снизит цены на парковки на 27 улицах Москвы

Выше тарифы будут установлены на улицах в районе метро «Новокузнецкая» – Большой Ордынке и Малой Ордынке, а также на Пятницкой улице (до 450 руб./час). В районе метро «Кутузовская» и «Парк Победы» – на Кутузовском проспекте, площади Победы, улице 1812 Года (до 380 руб./час). С 1 ноября также будут подняты тарифы на парковки в районах метро «Дмитровская», «Савеловская», «Достоевская» (50 руб./30 минут, далее до 150 руб./час), «Краснопресненская» (до 380 руб./час).