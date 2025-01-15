«АвтоВАЗ» планирует выделить коммерческие автомобили в отдельный бренд

«АвтоВАЗ» планирует выделить коммерческие автомобили в отдельный брендКомпания намерена наращивать продажи в этом сегменте
В 2026 г. «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей, рассказал журналистам 15 января президент компании Максим Соколов. В него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные в кооперации с партнерами, сказал топ-менеджер.
По словам Соколова, «АвтоВАЗ» прорабатывает запуск отдельного бренда коммерческой техники с российскими инженерными центрами и зарубежными партнерами. Он привел в пример опыт китайского авторынка, где зачастую успешная модель автопроизводителя выделяется в отдельный бренд.
Спрос на коммерческие модели растет, но их производство на «АвтоВАЗе» было не загружено, поэтому были направлены особые усилия для запуска фургона Largus, как наиболее удачного продукта в этом сегменте, отмечает глава «АвтоВАЗа». Производство этой модели в пассажирской и грузовой версиях было перезапущено в мае 2024 г.
Кроме того, компания инвестировала в дочернее предприятие «Вазинтерсервис» (ВИС) для развития коммерческих моделей на базе моделей Granta и Niva и увеличения объемов выпуска продукции, добавил Соколов. На базе этого предприятия можно будет развивать и продуктовую линейку нового бренда, полагает топ-менеджер.
Сейчас коммерческая техника «АвтоВАЗа» представлена на рынке тремя моделями грузоподъемностью 490–850 кг. Это грузовая версия минивэна Largus, выпускаемого на площадке «Lada Ижевск», а также фургоны на базе Granta и Niva Legend, которые ВИС делает в Тольятти. Всего за 2024 г. было продано 11 925 коммерческих машин Lada – почти в 3 раза больше, чем в 2023 г. Общие продажи «АвтоВАЗа» в минувшем году увеличились на 30% до 458 933 машин.
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России (к ним относятся и фургоны «АвтоВАЗа») в 2024 г. вырос на 24% до 112 020 шт., следует из данных «Автостата». Лидерство на нем с большим преимуществом из года в год сохраняет группа ГАЗ. Ее доля в сегменте в минувшем году составила 53,8%, продажи – 60 266 машин, на 15% больше, чем в 2023 г.
Наиболее популярной коммерческой моделью «АвтоВАЗа» в прошлом году оказался фургон на базе Lada Granta, продажи которого выросли в 1,7 раза до 6470 шт. Он занял пятую строчку десятки лидеров продаж. Следом за ним, на 6-м месте, коммерческая версия Largus. Ее продажи подскочили почти в 9 раз до 4988 шт., из-за того что в 2023 г. производство этой модели еще не было восстановлено.
Суммарно продукция «АвтоВАЗа» в 2024 г. была на 3-м месте в коммерческом сегменте после группы ГАЗ и УАЗа и ей есть куда расти, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Он напоминает, что у Lada самая многочисленная товаропроводящая сеть среди автопроизводителей в России (338 дилеров), что даст новому бренду компании преимущество в части сервисного обслуживания техники. Кроме того, выделение коммерческой линейки в отдельный бренд будет способствовать росту доли таких машин в общем объеме выпускаемой «АвтоВАЗом» продукции, полагает аналитик.
В международной практике автопроизводители зачастую стараются развести пассажирские и коммерческие модели, отмечает аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов. По его словам, у компактных фургонов в России складываются неплохие перспективы и у «АвтоВАЗа» в этом сегменте практически нет конкурентов. Объединение таких моделей под новым брендом позволит производителю активнее осваивать эту нишу, говорит Беспалов.