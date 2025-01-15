«АвтоВАЗ» планирует выделить коммерческие автомобили в отдельный бренд

Сейчас коммерческая техника «АвтоВАЗа» представлена на рынке тремя моделями грузоподъемностью 490–850 кг. Это грузовая версия минивэна Largus, выпускаемого на площадке «Lada Ижевск», а также фургоны на базе Granta и Niva Legend, которые ВИС делает в Тольятти. Всего за 2024 г. было продано 11 925 коммерческих машин Lada – почти в 3 раза больше, чем в 2023 г. Общие продажи «АвтоВАЗа» в минувшем году увеличились на 30% до 458 933 машин.