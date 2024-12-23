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Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли

Это необходимо для углубления локализации производства китайских машин
Денис Ильюшенков
Китайским автоконцернам в России нужны льготы для сборки
Китайским автоконцернам в России нужны льготы для сборки / VCG / ТАСС

В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом «Ведомостям» рассказали шесть источников, знакомых с ходом обсуждения.

Большую часть этого года, уточняют собеседники, стороны обсуждают так называемую формулу 30-30-30. Ее суть заключается в том, чтобы стимулировать инвестиции со стороны тех автоконцернов, которые «недобирают» баллы за локализацию в количестве, достаточном для полной компенсации утилизационного сбора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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