Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли

В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом «Ведомостям» рассказали шесть источников, знакомых с ходом обсуждения.