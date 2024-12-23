Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли

Минпромторг обсуждает с автоконцернами изменения инвестрежима для отраслиЭто необходимо для углубления локализации производства китайских машин
В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом «Ведомостям» рассказали шесть источников, знакомых с ходом обсуждения.
Большую часть этого года, уточняют собеседники, стороны обсуждают так называемую формулу 30-30-30. Ее суть заключается в том, чтобы стимулировать инвестиции со стороны тех автоконцернов, которые «недобирают» баллы за локализацию в количестве, достаточном для полной компенсации утилизационного сбора.
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