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«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские фургоны под новым брендом

Выбранная модель является потомком Toyota из 1990-х годов
Денис Ильюшенков
Под маркой SKM будут выпускаться также пассажирские минивэны
Под маркой SKM будут выпускаться также пассажирские минивэны / Пресс-служба «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» 6 марта представил собственный бренд коммерческих автомобилей – SKM. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские минивэны и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, сообщила пресс-служба компании.

Машины SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями «наиболее известной в России торговой марки», отмечает «АвтоВАЗ», имя в виду продукцию группы ГАЗ. Это позволит создать оригинальный продукт, отвечающий потребностям и частных клиентов, и представителей бизнеса, сообщила компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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