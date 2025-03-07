«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские фургоны под новым брендом

«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские фургоны под новым брендомВыбранная модель является потомком Toyota из 1990-х годов
«АвтоВАЗ» 6 марта представил собственный бренд коммерческих автомобилей – SKM. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские минивэны и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, сообщила пресс-служба компании.
Машины SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями «наиболее известной в России торговой марки», отмечает «АвтоВАЗ», имя в виду продукцию группы ГАЗ. Это позволит создать оригинальный продукт, отвечающий потребностям и частных клиентов, и представителей бизнеса, сообщила компания.
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