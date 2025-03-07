«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские фургоны под новым брендом

Машины SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями «наиболее известной в России торговой марки», отмечает «АвтоВАЗ», имя в виду продукцию группы ГАЗ. Это позволит создать оригинальный продукт, отвечающий потребностям и частных клиентов, и представителей бизнеса, сообщила компания.