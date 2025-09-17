Китайская Chery может обменять российский авторынок на IPO

Первые продажи автомобилей Chery в России относятся к 2005 г. – таким образом, компания находится на этом рынке около 20 лет. Китайский автоконцерн фактически начал сокращать свою деятельность в России в апреле 2025 г. Для этого были заключены соглашения о продаже активов и каналов сбыта бренда Chery, а также суббрендов Exeed, Omoda и Jaecoo российским компаниям, говорится в проспекте эмиссии. Соответствующая сделка была закрыта 31 июля, аналогичным образом будут проданы активы, связанные с брендом Jetour.