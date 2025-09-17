Китайская Chery может обменять российский авторынок на IPO

Китайская Chery может обменять российский авторынок на IPOКомпания стремится минимизировать санкционные риски для выхода на биржу Гонконга
Китайский автопроизводитель Chery рассчитывает к 2027 г. сократить свое присутствие в России до «незначительного» уровня, следует из проспекта эмиссии ценных бумаг компании, размещенного на Гонконгской бирже. Первым на документ обратило внимание японское агентство Nikkei.
В проспекте указано, что такое решение руководство китайского автоконцерна приняло для выхода на биржу и снижения рисков от возможных западных санкций. В прошлом году Chery полностью свернул свою деятельность в Иране и на Кубе из-за санкционных рисков.
В рамках первичного размещения компания планирует привлечь около $1,2 млрд за счет продажи 297,4 млн акций в ценовом диапазоне 27,75-30,75 гонконгских долларов за штуку. Итоговая цена размещения будет определена 24 сентября 2025 г. Привлеченные средства пойдут на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридов, а также на расширение присутствия в мире, уточняет японское издание.
Первые продажи автомобилей Chery в России относятся к 2005 г. – таким образом, компания находится на этом рынке около 20 лет. Китайский автоконцерн фактически начал сокращать свою деятельность в России в апреле 2025 г. Для этого были заключены соглашения о продаже активов и каналов сбыта бренда Chery, а также суббрендов Exeed, Omoda и Jaecoo российским компаниям, говорится в проспекте эмиссии. Соответствующая сделка была закрыта 31 июля, аналогичным образом будут проданы активы, связанные с брендом Jetour.
Впрочем, представитель пресс-службы российского представительства Chery сообщил «Ведомостям», что бренд не уходит из России.
Доля выручки от продаж в России в общем доходе Chery снизилась с 25,5% в 2023 г. до 17,7% в 2024 г., а за I квартал 2025 г. этот показатель составил 10,7%. В документе указано, что с IV квартала 2024 г. прибыль от продаж в России начала сокращаться на фоне повышения утилизационного сбора на ввозимые в страну автомобили.
К 2027 г. доля выручки от продаж на российском рынке будет «незначительной», говорится в проспекте. Компенсировать выпадающие доходы от сокращения деятельности на российском рынке компания планирует за счет расширения своей доли в Китае и в других странах.
В проспекте также указано, что компания в России занимается продажей автомобилей под брендами Chery, Jetour, Exeed, Omoda и Jaecoo. Всего на 31 марта 2025 г. в стране совокупно насчитывалось 372 дилера и 687 салонов этих марок.
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в январе – августе 2025 г. было продано 773 264 новых легковых автомобиля. Chery занял третье место по популярности с результатом 79 851 машина, но продажи бренда в штуках снизились год к году на 22%. Jetour расположился на седьмой строчке – 24 600 машин (+13%), а Omoda – на десятой, продав 19 090 автомобилей (-46%).
Руководство китайской компании в проспекте отдельно отмечает, что производств в России у нее нет. Официально этим занимаются отечественные компании. Так, группа АГР в Калуге под брендом Tenet выпускает Chery Tiggo 7L, Tiggo 4 и Tiggo 8 Plus, в Санкт-Петербурге ведется сборка машин суббренда Jaecoo. Кроме того, «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan в Петербурге собирал Chery Tiggo 7 Pro и 8 Pro под брендом Xcite. В Подмосковье «Автодом» ведет сборку другого суббренда – Exeed – на мощностях бывшего завода Mercedes, а в Калининграде «Автотор» наладил выпуск машин Jetour.
Эксперт в области промышленности и технологий Дмитрий Распопов обратил внимание, что Chery, несмотря на большие объемы продаж легковых машин в России, планирует масштабно сократить свою деятельность именно в целях соблюдения западных санкций, что совпало с общим падением продаж автомобилей в РФ.
При этом китайская компания подчеркивает, что не уходит из России полностью, что позволяет ей в случае изменения внешнеполитической конъюнктуры снова нарастить свое присутствие, считает Распопов. Но в период сокращения деятельности Chery в России ситуацией смогут воспользоваться другие китайские бренды и увеличить свою долю на отечественном рынке легковых автомобилей, добавил эксперт.