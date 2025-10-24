«Камаз» вернется к пятидневке с 10 ноября

«Камаз» вернется к пятидневке с 10 ноябряПод конец года у компании увеличился поток заказов
«Камаз» с 10 ноября возвращается к пятидневному графику работы. Такое решение принял гендиректор компании Сергей Когогин по результатам состоявшейся 23 октября встречи финансового комитета, где были рассмотрены вопросы обеспеченности производства заказами, сообщила пресс-служба компании.
По предварительной оценке, «Камаз» в декабре также продолжит работать пять дней в неделю. Окончательное решение будет принято на заседании финкомитета в конце ноября после оценки перспектив загрузки производств, говорится в сообщении компании.
По данным отчета по МСФО «Камаза» за первое полугодие 2025 г., чистый убыток предприятия составил 30,9 млрд руб. Годом ранее компания завершила отчетный период с прибылью в 3,7 млрд руб. Выручка в первом полугодии снизилась на 18% до почти 154 млрд руб., себестоимость продаж составила 137,9 млрд руб. (-10% г/г).
Во втором полугодии 2025 г. в компании прогнозировали сокращение расходов и повышение эффективности деятельности, что должно положительно сказаться на финпоказателях в будущем, следует из отчета. Среднегодовой темп прироста выручки в 2025-2030 гг. ожидается на уровне 9,5%.
Завод ушел на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа на фоне падения рынка грузовых автомобилей. В компании тогда сообщали, что за первое полугодие российский рынок грузовиков сократился почти на 60%, а продажи у «Камаза» снизились почти на 30% без учета гособоронзаказа.
В компании связывали уход на четырехдневку также с тем, что в 2024 г. в страну было завезено большое количество иностранной техники. В результате на складах, по оценке «Камаза», на конец июля 2025 г. находилось свыше 30 000 грузовиков. Свое влияние на показатели продаж оказала и высокая ключевая ставка, которая привела к сложностям в приобретении новой грузовой техники в лизинг.
На сокращенную рабочую неделю в этом году уходили почти все ключевые автопроизводители в России, кроме «Соллерса» и входящего в него УАЗа. В августе на четырехдневку ушел ГАЗ, а месяцем ранее – входящий в группу «Ликинский автобусный завод». В конце сентября их путем последовал «АвтоВАЗ». В октябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что завод сохранит четырехдневный график работы до конца года, сообщал ТАСС. К пятидневке ранее вернулся только ГАЗ – с 3 октября.
Ситуация на рынке новых грузовых автомобилей в России остается сложной. В январе-сентябре 2025 г. в стране было реализовано 32 868 новых крупнотоннажных грузовиков, что более чем в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Автостата». Продажи «Камаза» в этом сегменте снизились на 17% до 9859 машин. Также за девять месяцев текущего года в стране было реализовано 8740 среднетоннажных грузовиков (-46% г/г).
Когогин 22 октября на встрече с премьером Михаилом Мишустиным говорил, что по итогам года продажи грузовых автомобилей в России составят примерно 50 000 единиц. Доля «Камаза» на этом рынке составляет 34%, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., отмечал он.
Возвращение к пятидневному графику работы может быть связано с сезонностью заказов коммерческих транспортных средств, так как ряд заказчиков именно под конец года увеличивают закупки, что традиционно ведет к росту продаж, считает аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов уточнил, что в последние четыре-шесть недель на рынке крупнотоннажной техники наметился незначительный рост продаж. При этом общее падение реализации грузовиков у «Камаза» за девять месяцев 2025 г. в этом сегменте составило 17% против почти 60% по всему рынку, а доля компании, наоборот, достигла практически 30%, отмечает он.
Снижение ключевой ставки могло в определенной мере также поспособствовать оживлению спроса, но даже при текущем уровне она остается высокой, что будет оставаться сдерживающим фактором, резюмировал Беспалов.
Совет директоров Банка России на заседании 24 октября принял решение о снижении ключевой ставки лишь на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 16,5%. ЦБ держал ставку на уровне в 21% с ноября 2024 г. до начала июня 2025 г., после чего перешел к ее постепенному снижению. Но последнее решение регулятора оказалось минимальным, с июня ЦБ понижал ставку каждый раз не менее чем на 100 б.п.