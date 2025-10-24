«Камаз» вернется к пятидневке с 10 ноября

На сокращенную рабочую неделю в этом году уходили почти все ключевые автопроизводители в России, кроме «Соллерса» и входящего в него УАЗа. В августе на четырехдневку ушел ГАЗ, а месяцем ранее – входящий в группу «Ликинский автобусный завод». В конце сентября их путем последовал «АвтоВАЗ». В октябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что завод сохранит четырехдневный график работы до конца года, сообщал ТАСС. К пятидневке ранее вернулся только ГАЗ – с 3 октября.