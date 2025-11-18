«Газпром» стал владельцем контрольного пакета Aurus

«Газпром» стал владельцем контрольного пакета AurusЭто может способствовать росту операционной эффективности автопроизводителя
Структура «Газпрома» летом 2025 г. приобрела контрольный пакет (51%) отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с акционерами компании, и подтвердил собеседник в крупном автоконцерне.
По словам двух из них, пакет был приобретен на «Газпром тех» – дочернюю компанию «Газпрома», учрежденную в 2023 г. для консолидации активов в сфере авиации, судостроения и автопрома. По оценке первого источника, сумма сделки составила порядка 12–13 млрд руб.
Представитель «Газпром теха» от комментариев отказался. «Ведомости» направили вопросы в «Газпром», Минпромторг, Aurus и НАМИ.
«Газпрому» перешла доля в Aurus, которой до декабря 2024 г. владел арабский фонд Tawazun (36%), а также часть пакета госинститута ФГУП НАМИ, говорят все три источника.
Сейчас перечень акционеров Aurus скрыт. В конце декабря прошлого года 36% автопроизводителя, принадлежавших арабскому фонду, перешли российской компании «Дедал». ФГУП НАМИ владело 63,5% Aurus, а оставшиеся 0,5% были у «Хит моторз рус», которую возглавляет экс-гендиректор «Москвича» и выходец из «Камаза» Ханс-Петер Мозер.
При этом еще в конце 2023 г. предполагалось, что в капитал Aurus может войти «Газпром» с долей до 40%. Эту долю газовая компания могла получить от основного акционера автопроизводителя – ФГУП НАМИ. Вырученные деньги должны были пойти на проект по выпуску более бюджетных по сравнению с основной модельной линейкой автомобилей концерна, говорили источники «Ведомостей».
«Газпром» не очень-то хотел покупать долю в Aurus, но в итоге был вынужден это сделать – с условием смены топ-менеджмента компании, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном автоконцерне. Он допускает, что у нового инвестора есть обязательство по вложению средств в развитие бизнеса производителя.
В сентябре этого года в Aurus сменился гендиректор. Андрея Панкова, который до этого был топ-менеджером Renault в России, сменил выходец из компании – производителя российских гражданских самолетов «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») Андрей Богинский.
Проект Aurus начался в 2013 г. Тогда правительство поручило ФГУП НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц страны.
Этот проект получил условное название «Кортеж». В его рамках не без помощи зарубежных партнеров НАМИ выстроил линейку машин в четырех типах кузова: седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Правительство выделило на проект 12,4 млрд руб. Лимузин, получивший наименование Senat, впервые использовался на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 г.
Мелкосерийное производство Aurus с 2021 г. осуществляется на площадке в Елабуге, рядом с мощностями группы «Соллерс». Там выпускают модели Senat в кузове седан и внедорожник Komendant для коммерческих клиентов. Бронированные версии для нужд президентского гаража и правительства собирают на опытном производстве НАМИ в Москве.
Кроме этого правительство Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2024 подписало соглашение с Aurus о реализации инвестпроекта по созданию производства автомобилей одноименной марки на бывшем заводе Toyota. Оно должно быть запущено в 2026 г., ведется работа с партнером из дружественной страны, говорил «Ведомостям» вице-губернатор города Кирилл Поляков в сентябре.
Источник, знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнял, что в следующем году будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника. Сроки возобновления выпуска машин на бывшей площадке Toyota неоднократно переносились. Источники «Ведомостей» связывали это с тем, что российской компании пока не удалось договориться с китайской Hongqi (люксовое подразделение FAW), которая должна была стать производственным партнером проекта.
Привлечение нового акционера и смена менеджмента могут означать, что государство обращает внимание на контроль затрат, развитие и рост производства автоконцерна, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, проект Aurus в последние годы развивался очень медленно, включая то, как велись переговоры с партнерами.