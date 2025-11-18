«Газпром» стал владельцем контрольного пакета Aurus

При этом еще в конце 2023 г. предполагалось, что в капитал Aurus может войти «Газпром» с долей до 40%. Эту долю газовая компания могла получить от основного акционера автопроизводителя – ФГУП НАМИ. Вырученные деньги должны были пойти на проект по выпуску более бюджетных по сравнению с основной модельной линейкой автомобилей концерна, говорили источники «Ведомостей».