Госзакупки автомобилей перешли к снижению

Госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки в первом полугодии 2025 г. снизились в годовом выражении – только на 1% по количеству тендеров, но сразу на 15% по общей сумме. Это следует из данных публичной части госзакупок, которые для «Ведомостей» собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан».