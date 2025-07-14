Госзакупки автомобилей перешли к снижению

Госзакупки автомобилей перешли к снижениюЧиновникам приходится расставлять приоритеты в расходах в текущей экономической ситуации
Госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки в первом полугодии 2025 г. снизились в годовом выражении – только на 1% по количеству тендеров, но сразу на 15% по общей сумме. Это следует из данных публичной части госзакупок, которые для «Ведомостей» собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан».
Анализировались конкурсы и по ФЗ-44 (структуры государственной и муниципальной власти), и по ФЗ-223 (закупки компаний с госучастием). По общему правилу приобретение импортных автомобилей по 44-ФЗ не допускается, но в 223-ФЗ подобных ограничений не установлено.
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