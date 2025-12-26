Черный ящик утильсбора

Черный ящик утильсбораКак государство управляло спросом на авторынке через пересмотр экологического платежа
Властям в конце уходящего 2025 года удалось дважды встряхнуть авторынок по одному и тому же поводу. Речь идет об изменении методики расчета утилизационного сбора на легковые автомобили.
Исторически сбор, который позиционировали как экологический, складывался из двух составляющих – остававшейся долгое время неизменной базовой ставки и коэффициента по объему двигателя транспортного средства. С 1 ноября 2025 г. правительство собиралось привязать ставку к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был предложен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. Все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке.
В силу эволюции двигателей внутреннего сгорания (объем двигателя снижался, а мощность росла) за последние лет 15 эта инициатива была небессмысленной, но спровоцировала скачок спроса на авторынке. Минпромторг опубликовал планы по новой методике 12 сентября, а уже на неделе с 22 по 28 сентября продажи новых легковушек выросли на 21% к предыдущей неделе до 32 287 шт., фиксировал «Автостат». Октябрь вообще оказался лучшим месяцем для рынка с начала года – 165 702 купленные машины, всего на 3% ниже, чем в том же месяце предыдущего года. В 2025 г. продажи за месяц росли только в январе, да и то на низкой базе.
Новелла вызвала существенные затруднения в оформлении резко увеличившегося импорта – особенно на Дальнем Востоке. Эти сложности, а также обращения деловых ассоциаций мотивировали правительство отодвинуть срок ввода новой методики на месяц.
И в результате этого уже в ноябре рынок вышел в плюс в годовом выражении – на 5%, что дало «Автостату» повод для пересмотра прогноза на 2025 г. Он был улучшен с 1,25 млн до 1,3 млн новых легковых машин. Если прогноз сбудется, то отрицательная динамика рынка по итогам года составит всего 17%.
В 2024 г. утильсбор также стал поводом для возникновения ситуативного скачка спроса. О введении долгосрочной программы индексации сбора до 2030 г. «Ведомости» писали в середине мая. Она предполагала резкое увеличение утильсбора с октября – в 1,7–1,8 раза на самые распространенные легковушки – и далее плавную индексацию с 1 января ежегодно вплоть до 2030 г. включительно. Эффект не заставил себя ждать. Август, а затем октябрь обновили рекорды месячных продаж за несколько лет. Весь 2024 год показал результат рынка в 1,57 млн легковых машин – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
В модели покупательского поведения американского экономиста Филипа Котлера есть понятие «черный ящик». Оно обозначает невидимую для маркетологов систему принятия решений, в которой внешние стимулы для покупки превращаются в потребительские реакции и приводят к определенному выбору. Одной из наиболее существенных вводных для потенциальных потребителей и в прошлом, и в этом году стали опасения роста цен на машины из-за индексации утильсбора.
Они не были безосновательными – люди привыкли, что в последние годы, особенно после пандемии и начала СВО, машины дорожают. Но если в 2022–2023 гг. рост цен на новые легковушки составил 20 и 24% соответственно, то в 2024 г. – лишь 6%, а за 11 месяцев 2025 г. – немногим менее 5%, свидетельствуют данные «Автостата». И опрошенные «Ведомостями» экономисты не исключают, что при идеальном сочетании факторов, когда стоимость машин растет на уровне инфляции, ключевая ставка ЦБ дает возможность приобрести автомобиль широкому кругу лиц, а утильсбор остается на уровне начала 2019 г., авторынок мог бы поступательно расти в пределах 20–30% ежегодно.
И тем не менее если представить себе, что текущий прогноз «Автостата» сбывается, то рынок в 2025 г. окажется на 23% больше, чем в 2023 г. В этих расчетах, безусловно, следует учитывать фактор низкой базы 2023 г., когда рынок еще восстанавливался от провала 2022 г.
Вместе с тем, даже несмотря на крайне неблагоприятные макроэкономические условия для авторынка в этом году, производство новых легковых машин в стране за январь – октябрь составило 537 000 шт., следует из данных Росстата. Это на 10% меньше в годовом выражении, но соответствует уровню 2023 г. То есть за весь 2025 год выпуск легковушек окажется выше, чем два года тому назад. Получается, задачу по росту внутреннего производства отрасль, скрипя колесами, выполняет.
Источник «Ведомостей» в крупном российском автоконцерне неоднократно обосновывал одному из авторов материала теорию о том, что, если вообще отменить утильсбор и просто повысить таможенные пошлины на ввозимые машины, от этого выиграют и участники рынка, и государство. Но тогда столь непростых достижений 2024–2025 гг., описанных выше, мы явно не увидим.