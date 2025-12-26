Черный ящик утильсбора

В силу эволюции двигателей внутреннего сгорания (объем двигателя снижался, а мощность росла) за последние лет 15 эта инициатива была небессмысленной, но спровоцировала скачок спроса на авторынке. Минпромторг опубликовал планы по новой методике 12 сентября, а уже на неделе с 22 по 28 сентября продажи новых легковушек выросли на 21% к предыдущей неделе до 32 287 шт., фиксировал «Автостат». Октябрь вообще оказался лучшим месяцем для рынка с начала года – 165 702 купленные машины, всего на 3% ниже, чем в том же месяце предыдущего года. В 2025 г. продажи за месяц росли только в январе, да и то на низкой базе.