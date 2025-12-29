Dongfeng возобновил продажи популярных тягачей в России

Dongfeng возобновил продажи популярных тягачей в РоссииРосстандарт возобновил действие разрешающих документов на одну из проблемных моделей
«Дунфэн Мотор Рус», официальный импортер китайской автомобильной марки Dongfeng, возобновила продажи седельных тягачей Dongfeng GX 4х2 (DFH4180) на территории России, говорится в сообщении компании 29 декабря. Росстандарт возобновил действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, сообщил «Ведомостям» представитель агентства.
Без этого документа машину нельзя импортировать и ставить на учет в ГИБДД, т. е. фактически его отсутствие является запретом на их реализацию. ОТТС выдается на модель на три года и подтверждает ее соответствие требованиям безопасности и экологическим стандартам ЕАЭС (помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Эти требования зафиксированы в техрегламенте ТС 018/2011.
Возобновление продаж Dongfeng GX 4x2 подтверждает завершение всех регламентных процедур и готовность модели к дальнейшей эксплуатации и продажам на российском рынке в полном соответствии с действующими нормативными требованиями, говорится в сообщении «Дунфэн Мотор Рус». Таким образом, новые седельные тягачи вновь доступны у авторизованных дилеров коммерческих автомобилей.
Росстандарт в июле 2025 г. приостановил действие ОТТС на грузовые автомобили Dongfeng типа DFH4180 и DFH5200B. Речь шла о 9308 транспортных средствах, реализованных с 5 января 2023 г. по 11 июля 2025 г., а также о еще не распроданных машинах в количестве 3606 штук. В ведомстве поясняли, что причиной для этого стали превышения допустимого уровня шума от этих транспортных средств, а также ряд других недостатков.
Руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей компании в России Никита Чурсин»Дунфэн Мотор Рус» в конце октября говорил «Ведомостям», что направил в Росстандарт на согласование программу по устранению недостатков на моделях грузовиков Dongfeng.
Ведомство ее утвердило только 22 декабря. Под отзыв попали 12 914 тягачей. На них будет проведено изменение параметров конфигурации двигателя с помощью обновления программного обеспечения и визуальный контроль состояния глушителей, и при необходимости будет осуществлена их замена. Также будет проведена полная замена панели управления с обозначением идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов, сообщал Росстандарт.
Масштабная кампания по приостановке действия ОТТС в отношении китайских грузовиков началась в России в феврале 2025 г. с самосвалов Shacman SX3258. Затем в июле аналогичные меры были предприняты в отношении ряда моделей Dongfeng, FAW, Sitrak, Foton. Ведомство по каждому отдельному бренду указывало причины, например, были выявлены несоответствия требованиям техрегламента по уровню шума в кабине, по тормозным системам, конструкции заднего противоподкатного бруса и боковых защитных устройств, идентификации органов управления и т.д.
В октябре 2025 г. Росстандарт согласовал отзывную программу по технике Sitrak для тягачей типа ZZHS, но компании для этого потребовалось устранить только документарные нарушения.
Кроме того, Росстандарт в ноябре сообщал, что Shacman выполнил уже больше половины пунктов из предусмотренной программы, после чего ограничения также будут сняты. FAW дорабатывает программу по устранению нарушений, рассказывал представитель ведомства. Foton согласовали программу мероприятий по устранению нарушений в отношении шасси, но у этого бренда также были только документарные проблемы.
По данным аналитического агентства «Автостат», модель Dongfeng 4180 заняла второе место по объемам продаж в своем сегменте в 2024 г., всего за прошлый год было реализовано 7346 единиц – почти вдвое больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2025 г. тягачи этой модели заняли уже пятое место по популярности – 839 реализованных машин (-66% к тому же периоду предыдущего года).
Росстандарту в этом году фактически пришлось с нуля выстраивать процедуру отзывных кампаний для тяжелых грузовиков по моделям и версиям, отмечал партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской. Нынешняя отзывная кампания касается целого ряда моделей, поэтому согласование идет долго, объяснял он.
Возобновление продаж ряда моделей китайских грузовиков может из вопроса технического взаимодействия производителей и Росстандарта перейти во внешнеэкономическую сферу, поскольку товарооборот между Россией и Китаем продолжает снижаться в этом году, а автомобили остаются одним из ключевых товаров, допускал эксперт «Автостат инфо» Александр Климнов.