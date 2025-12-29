Dongfeng возобновил продажи популярных тягачей в России

Росстандарт в июле 2025 г. приостановил действие ОТТС на грузовые автомобили Dongfeng типа DFH4180 и DFH5200B. Речь шла о 9308 транспортных средствах, реализованных с 5 января 2023 г. по 11 июля 2025 г., а также о еще не распроданных машинах в количестве 3606 штук. В ведомстве поясняли, что причиной для этого стали превышения допустимого уровня шума от этих транспортных средств, а также ряд других недостатков.