Установка системы «ЭРА-Глонасс» на подержанную иномарку будет стоить от 10 000 до 30 000 рублей

Прибор «ЭРА-Глонасс» и его установка на подержанную иномарку сейчас стоят от 10 000 руб. до 30 000 руб. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил врио гендиректора АО «Глонасс» Андрей Жерегеля. Он добавил, что равновесная цена установится в ближайшее время, после того, как будет сформирован пул сертифицированных мастерских и создана конкурентная среда. «Цена будет зависеть от того, за сколько нам прибор продаст производитель плюс накладные расходы на доставку в регион», - цитирует его «Интерфакс».

Жерегеля сообщил, что подписал во Владивостоке договор с ООО «Сумотори-Авто» на открытие в Приморье первого сертифицированного центра по установке системы «ЭРА-Глонасс» на подержанные иномарки. «Сейчас рассмотрим все заявки и проведем конкурс именно на агентский договор (для поставщиков приборов. - "Интерфакс".). Таким образом, определим ряд агентов здесь в Приморье», - добавил он.

На базе «Сумотори-Авто» прошла тестовая установка системы на подержанную Honda. Работы и проверка связи с центром «Глонасс» заняли около 30 минут, отмечает «Интерфакс».

В среду Жерегеля огласил во Владивостоке временный порядок установки приборов «ЭРА-Глонасс» на подержанные иномарки, напоминает «Интерфакс». Владелец иномарки должен будет приобрести систему у АО «Глонасс», обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и ID-устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-Глонасс», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее в течение пяти дней он должен установить систему в сертифицированных центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. По словам Жерегели, этот порядок будет отработан в Приморье, где самый большой рынок подержанных автомобилей. Массовая установка приборов «ЭРА-Глонасс» на подержанные иномарки, ввозимые в Россию, начнется в Приморье 4-5 апреля. Именно к этому сроку в регион поступит партия из тысячи приборов.

Ситуация, когда в Приморье тысячи владельцев ввезенных иномарок не смогли воспользоваться купленными автомобилями, вызвана нерасторопностью бизнесменов, добавил временный гендиректор АО «Глонасс». Непосредственой вины системы в этом нет, сказал он. «Обязательность установки была озвучена с введением регламента единого экономического пространства. Я не волен обсуждать этот технический регламент, он носит наднациональных характер и принимался не только Россией, но и Республикой Беларусь, и Казахстаном. Вводился он в течение трех лет, и участники этого бизнеса должны были чуть раньше озаботиться этой проблемой»,- подчеркнул Жерегеля.

С 1 января в России установка «ЭРА-Глонасс» стала обязательным условием для постановки иномарок на учет. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в Россию, напоминает «Интерфакс». Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около 1000 машин. После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников, таможня начала выдачу документов. С 17 февраля в Приморье выдано более 1100 техпаспортов.