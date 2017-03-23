В России в апреле начнут подключать к «ЭРА-Глонасс» импортированные подержанные автомобили

В апреле в России начнут подключать к системе вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс» ввозимые подержанные иномарки, следует из сообщения оператора системы – компании «Глонасс». Сначала будет использоваться временный порядок оформления (постоянная схема еще не утверждена). По ее условиям владелец ввезенной машины должен будет приобрести систему у «Глонасс» и пообещать установить ее на автомобиль. После этого VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в систему «ЭРА-Глонасс», а автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории. После прохождения таможенных процедур на автомобиль выдается ПТС, затем в течение 10 дней владелец ввезенной подержанной машины должен установить систему «ЭРА-Глонасс» в сертифицированном центре и поставить машину на учет в ГИБДД.

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