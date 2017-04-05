Tesla может стать самым дорогим автоконцерном США, обогнав GM

Цена акций электромобильной компании Tesla, созданной Илоном Маском в 2003 г., на торгах 4 апреля впервые превысила $300, в течение сессии она доходила до $304, завершив ее на отметке $303,7 (+1,7%). Аналитики ожидают, что в ближайшие дни Tesla, уже опередившая по капитализации Ford, может обогнать General Motor (GM) и стать самым дорогим автоконцерном США.

Капитализация Tesla к концу сессии во вторник составляла $48,69 млрд, тогда как рыночная стоимость GM увеличилась на 0,3% до $51,19 млрд.

Взлет Tesla был стремительным: только в понедельник она отодвинула Ford Motor Co. на третье место. Слабые мартовские данные о продажах подорвали стоимость акций традиционных автопроизводителей, тогда как Tesla практически одновременно заявила о рекордных продажах в I квартале.

Tesla в понедельник сообщила, что в январе - марте увеличила поставки электромобилей на 69% относительно того же периода прошлого года - почти до 25 000. Летом Tesla планирует начать конвейерный выпуск относительно дешевого электромобиля Model 3. В целом компания, выпустившая в 2016 г. 76 000 машин, остается убыточной. Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела на 42,1%.