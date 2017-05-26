Водители с иностранными правами с 1 июня будут отстранены от работы в России

С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий профессиональным водителям работать на российской территории с иностранными правами, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

Соответствующий законопроект был принят в 2013 г. Однако закон вступает в силу только с 1 июня 2017 г. Для получения российских прав иностранные водители должны сдать три обязательных экзамена: теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). 17 мая депутаты одобрили в первом чтении законопроект, продлевающий срок обмена иностранных прав на российские на год - до 1 июня 2018 г., однако второе чтение документ не прошел.

«С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет», - заявил Лысаков.