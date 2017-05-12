Москва заработала на парковках и штрафах

В I квартале она заработала на четверть больше, чем в I квартале прошлого года

Доходы от предоставления на платной основе парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети, в I квартале 2017 г. составили 1,299 млрд руб., говорится в отчете о выполнении бюджета, опубликованном на сайте департамента финансов Москвы. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: тогда поступления в бюджет составили 1,038 млрд руб.

На 23,3% выросли штрафы за правонарушения в области дорожного движения — город на них заработал 3 млрд руб. против 2,43 млрд руб. в I квартале 2016 г.

В 2010 г., когда Сергей Собянин был назначен мэром Москвы, своей основной задачей он провозгласил борьбу с пробками. Для этого власти начали вынуждать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт – в городе появились платные парковки, выделенные полосы, а штрафы увеличились в разы.

Платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч. Сегодня, по информации департамента транспорта Москвы, в зоне платного парковочного пространства на улично-дорожной сети организована 81 000 парковочных мест, из них 8700 машино-мест предназначено для инвалидов. При этом количество парковок в центре постоянно сокращается: если в 2012 г. в пределах Бульварного кольца насчитывалось порядка 7950 машино-мест, то сейчас – около 3700.

Вырученные от парковки деньги идут на благоустройство города. В начале года в муниципалитеты было направлено 3,7 млрд руб., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. По словам чиновника, за счет собранных средств в столичных районах появятся детские спортивные площадки, игровые городки и зеленые зоны, также деньги идут на установку шлагбаумов во дворах.

Департамент транспорта Москвы считает, что с момента введения платной парковки средняя скорость движения в часы пик на улицах, где введена платная парковка, увеличилась в среднем на 6%. При этом количество личного автомобильного транспорта непрерывно растет. С 2010 г. в регионе прибавилось более 1 млн машин – только тех, которые поставлены на учет в Москве. В 2016 г. число зарегистрированных автомобилей составило 4,2 млн. При этом в среднем в сутки на дороги Москвы, по информации департамента транспорта, сегодня выезжает около 3,6 млн автомобилей.

Москвичи пересаживаются на общественный транспорт, но он уже работает на пределе, замечает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. В госпрограмме «Развитие транспортной системы» указано, что фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 млн человек и превышает провозную способность в среднем на 22%. С прошлого года Москва перешла на новую модель пассажирских перевозок: с августа закрылось 386 маршрутов, которые обслуживались негосударственными перевозчиками, уменьшилось количество транспортных средств, которые перевозили пассажиров, с 4600 примерно до 2000.

Доходы Москвы от предоставления на платной основе парковок в 2016 г. составили 4,37 млрд руб., а штрафы принесли в столичный бюджет 13,144 млрд руб.