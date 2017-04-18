ГИБДД: В столичном регионе количество автомобилей выросло за год на 280 000 и перевалило за 8 млн

Общая численность автопарка Москвы и Подмосковья превысила 8 млн зарегистрированных там транспортных средств, сообщили «Коммерсанту» в ГИБДД России. В 2015 г. на учете в этих регионах стояло 6,44 млн легковых машин, годовой прирост составил 280 000 автомобилей, 255 000 из них приходятся на Москву. На начало 2017 г. в Москве было зарегистрировано 4,88 млн машин, в Подмосковье – 3,17 млн, из всего этого количества 6,72 млн – легковые автомобили.

Ссылаясь на эти данные и на данные Мосгорстата, «Коммерсантъ» подсчитал, что в Москве на 1000 жителей приходится около 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине на 1000 человек приходится 327 машин, в Лондоне – чуть более 300, в Риме – около 700 автомобилей.

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что увеличение автопарка на движении не сказалось, поскольку не все машины выезжают на дороги. Ежедневно в город выезжает около 3,5 млн машин, это количество за год не изменилось. По данным ЦОДДа, в последнее время в Москве стало меньше автомобилей с московскими номерами – 51% против 56% в 2015 г. Средняя скорость движения, по данным центра, увеличилась до 51 км/ч.

Также ГАИ отмечает, что на 23 000 выросло количество граждан, сдавших на права категории B, до более 172 000 на оба региона.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов не верит в рост количества автомобилей на 280 000 за год, если бы это было так, на парковках наступил бы коллапс. Он допустил, что прирост автопарка отчасти произошел только на бумаге: «Известна такая практика, когда дилеры в конце года регистрируют машины на себя, записывая их в якобы проданные. А потом машины уже продаются с номерами, при этом необязательно остаются в Москве. ГИБДД же при этом фиксирует каждый факт такой регистрации». «Так мало кто делает, – возразил президент Российской ассоциации автодилеров Олег Моисеев. – Как только машина зарегистрирована и на номерах, она рискует потерять в стоимости 15–20%, поскольку воспринимается покупателями как бывшая в употреблении».