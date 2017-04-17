В Москве из-за гололедицы автомобилистам посоветовали не выезжать на «переобутых» машинах

В Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам не выезжать на летних шинах из-за гололедицы на дорогах. Там обращают внимание, что погода ухудшилась, местами идет снег. «Температура воздуха составляет от -2 до 0 градусов, в связи с чем на дорогах образовалась гололедица. В настоящий момент в городе наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом», – цитирует сотрудника ЦОДДа «Интерфакс». Он добавил, что дорожное движение в Москве значительно затруднено, особенно в районах эстакад, на подъемах и спусках.

Утром на Бородинском мосту в центре города столкнулось более 10 легковых машин. Как сказали ТАСС в московской ГАИ, это произошло по направлению к центру. Никто не пострадал, движение по мосту было серьезно затруднено.

Также массовое столкновение случилось на Боровском шоссе в Москве в районе поселка Внуково. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города, там столкнулось от 10 до 15 машин, сообщалось о четырех пострадавших. До того на Носовихинском шоссе в Подмосковье произошло семь ДТП с участием 15 автомобилей, как сказали ТАСС в областной ГИБДД, по предварительным данным, аварии произошли из-за гололедицы.