МВД хочет ужесточить наказание для водителей, отказавшихся от проверки на алкоголь

Им будет грозить штраф в 35 000 рублей и лишение прав на срок до трех лет

МВД предложило ужесточить наказания за отказ водителей от медосвидетельствования на опьянение. Подготовленный министерством проект закона опубликован на портале раскрытия проектов нормативных актов (regulation.gov.ru).

Министерство предлагает ужесточить наказания, предусмотренные статьей КоАП об ответствненности за исполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования. Штраф за отказ предложено увеличить с 30 000 до 35 000 руб., максимальный срок лишения прав – с двух до трех лет. С 30 000 до 35 000 руб. будет увеличен и штраф для водителей, не имеющих прав на управление автомобилем. Сроки административного ареста, который грозит таким водителям, МВД предлагает оставить прежними – от 10 до 15 суток.

Законопроект разработан после серии совещаний в правительстве, в частности - в марте у первого вице-премьера Игоря Шувалова и в апреле в правительственном департаменте промышленности и инфраструктуры, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В 2016 г. сотрудники МВД возбудили почти 247 000 дел об отказах водителей от прохождения медосвидетельствования, сообщают авторы документа. Больше 4000 участников ДТП отказались от освидетельствования, хотя имели признаки опьянения. В этих ДТП погибли 193 человека, больше 6000 были ранены, приводит статистику МВД.

Количество ДТП с участием людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, в 2016 г. увеличилось почти на 77% – до 1260; доля таких ДТП от всех транспортных происшествий достигла 7,5%, сказано в пояснительной записке.

Одна из основных причин отказа от медосвидетельствования – обязательное применение мер государственного воздействия в случае, если у водителя будет выявлено состояние опьянения, поясняет МВД. Ужесточение наказания минимизирует количество отказов водителей от освидетельствования, обеспечит неотвратимость наказания и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения, рассчитывает МВД.