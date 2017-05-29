BMW приостановил ряд производств из-за нехватки комплектующих Bosch

Немецкий автопроизводитель BMW приостановил ряд производств из-за сбоя в поставках комплектующих от компании Robert Bosch, пишет Reuters.

«Наш поставщик Bosch в данный момент не может обеспечить нас необходимым количеством рулевых передач для автомобилей BMW первой, второй, третьей и четвертой серий», - говорится в сообщении компании.

Заводы BMW в Тэси в Китае и в Росслине в ЮАР столкнулись с приостановками производства, уточнил автопроивзодитель. «Мы используем гибкость наших методов производства, чтобы минимизировать экономический ущерб, - добавили в компании. - Мы ожидаем, что Bosch, как ответственный поставщик, компенсирует убытки».

Reuters не удалось получить комментарий Bosch.