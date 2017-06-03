Kyodo: Toyota продала все свои акции Tesla и прекратила сотрудничество с ней

Японская компания Toyota Motor прекратила сотрудничество с Tesla, сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники. Toyota продала долю в Tesla и полностью вышла из ее капитала, так как больше не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве, отмечают собеседники агентства.

У японской компании есть собственная программа разработки электромобилей, в частности, в ноябре 2016 г. для этого было создано специальное подразделение, в задачи которого входит разработка емких аккумуляторов.

В мае 2010 г. Toyota приобрела 3,15% акций Tesla примерно за 4,5 млрд иен (около $40,5 млн). С тех пор японская компания разрабатывала прототип спортивных внедорожников с батареями Tesla, однако они так и не пошли в массовое производство. По имеющимся сведениям, Toyota избавилась от части акций американской компании еще в октябре 2014 г., а оставшуюся часть продала до конца прошлого года.