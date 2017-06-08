АЕБ: продажи легковых автомобилей и LCV в мае в России выросли на 15%

В мае продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке выросли на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 124 990 шт. Такие данные приводит Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе - мае текущего года было продано 577 449 автомобилей, что выше на 5,1% показателя за аналогичный период прошлого года.

«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке», – заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, слова которого приводятся в пресс-релизе организации. Он отметил, что показатели мая свидетельствуют о тренде на восстановление рынка.