Выпуск легковых машин в России в апреле вырос на 20%

Производство легковых автомобилей в России в апреле 2017 г. выросло на 20,4% по сравнению с апрелем 2016 г. до 116 000 шт., говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики России (Росстат).

Производство грузовых автомобилей в апреле выросло на 15,3% по сравнению с апрелем 2016 г. и снизилось на 2,2% по сравнению с мартом 2017 г., до 13 600 шт.

Выпуск автобусов в апреле вырос на 16,6% к апрелю 2016 г. и остался практически на уровне марта 2017 г. в 2600 единиц.

Ранее сообщалось, что производство легковых автомобилей в России в январе - апреле 2017 г. выросло на 22,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 423 000 шт.

Производство грузовых автомобилей в России в январе - апреле выросло на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года до 43 000 машин.