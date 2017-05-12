Продажи автомобилей за четыре месяца сохраняют положительную динамику

Продажи легковых машин растут второй месяц подряд в годовом выражении
Евгений Разумный / Ведомости
В апреле 2017 г. продажи новых и легких коммерческих автомобилей выросли на 6,9% год к году до 129 476 шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За январь – апрель продажи выросли на 2,6% год к году до 451 945 машин, следует из данных АЕБ. В прошлом месяце рынок показал значительный рост год к году впервые с января 2014 г., свидетельствует статистика. Однако в апреле было продано на 6% меньше автомобилей, чем в марте 2017 г.