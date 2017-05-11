Легковые автомобили

Российский авторынок вырос на 6,9% в апреле

АЕБ считает хрупким нынешнее «осторожное восстановление» рынка
Самой продаваемой моделью автомобиля вновь стала Kia Rio
Самой продаваемой моделью автомобиля вновь стала Kia Rio
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 6,9% до 129 476 шт. в апреле, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе – апреле было продано 451 945 автомобилей.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России пошли вверх
Российский авторынок вырос на 9,4% в марте
Квартальные продажи вышли в плюс впервые за 4 года, сообщила АЕБ

Апрельские продажи выросли по сравнению с прошлым годом, но не достигли результата марта, комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. В марте 2017 г. продажи выросли на 9,4%. «Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам, каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее результат продаж апреля – очередной шаг в правильном направлении», – считает он.

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми, следует из апрельских данных АЕБ: продажи выросли на 7% по сравнению с результатами годом ранее – до 26 337 шт. На втором месте – KIA, продажи компании выросли на 32% до 16 003 шт. Hyundai замыкает тройку лидеров: продажи компании выросли на 12% до 13 656 шт.

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Самой продаваемой моделью автомобиля вновь стала Kia Rio – в апреле было продано 8942 машины. На втором месте – Lada Granta (реализовано 8419 автомобилей), на третьем – Hyundai Solaris (6792 шт.). Все десять моделей – лидеров продаж новых легковых автомобилей – местного производства, отмечает АЕБ.

Kia Motors Rus ранее сообщала, что российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительным данным, вырос в апреле 2017 г. на 9% примерно до 132 250 автомобилей.

В 2016 году крупнейшие автодилеры наторговали на полтора триллиона

В марте 2017 г. российский рынок новых машин вырос впервые с декабря 2016 г. – на 9,4% до 137 894 автомобилей, сообщало АЕБ. Кроме того, в марте рынок впервые показал уверенный рост год к году с декабря 2014 г. (тогда продажи год к году выросли на 2,4%).

10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году

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В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
Е. Кузьмина / Ведомости
В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
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Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
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В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
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Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
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В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
Е. Кузьмина / Ведомости
В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
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Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
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Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
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В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
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Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
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Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
А. Махонин / Ведомости
Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
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