Российский авторынок вырос на 6,9% в апреле

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 6,9% до 129 476 шт. в апреле, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе – апреле было продано 451 945 автомобилей.

Апрельские продажи выросли по сравнению с прошлым годом, но не достигли результата марта, комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. В марте 2017 г. продажи выросли на 9,4%. «Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам, каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее результат продаж апреля – очередной шаг в правильном направлении», – считает он.

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми, следует из апрельских данных АЕБ: продажи выросли на 7% по сравнению с результатами годом ранее – до 26 337 шт. На втором месте – KIA, продажи компании выросли на 32% до 16 003 шт. Hyundai замыкает тройку лидеров: продажи компании выросли на 12% до 13 656 шт.

Самой продаваемой моделью автомобиля вновь стала Kia Rio – в апреле было продано 8942 машины. На втором месте – Lada Granta (реализовано 8419 автомобилей), на третьем – Hyundai Solaris (6792 шт.). Все десять моделей – лидеров продаж новых легковых автомобилей – местного производства, отмечает АЕБ.

Kia Motors Rus ранее сообщала, что российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительным данным, вырос в апреле 2017 г. на 9% примерно до 132 250 автомобилей.

В марте 2017 г. российский рынок новых машин вырос впервые с декабря 2016 г. – на 9,4% до 137 894 автомобилей, сообщало АЕБ. Кроме того, в марте рынок впервые показал уверенный рост год к году с декабря 2014 г. (тогда продажи год к году выросли на 2,4%).

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