Автомобильная промышленность

Российский авторынок вырос на 9,4% в марте

Квартальные продажи вышли в плюс впервые за 4 года, сообщила АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России пошли вверх
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России пошли вверх
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли в марте на 9,4% до 137 894 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи за январь-март 2017 г. также выросли - на 1% до 322 464 шт.

«Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в I квартале в небольшой плюс», - комментирует результаты председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Lada будет чувствовать себя лучше рынка

По его словам, это «хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырех лет». «Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом», - добавил Шрайбер.

Новый Hyundai, как и любая новинка, вызывает спрос
Новый Solaris помог Hyundai увеличить продажи
Однако его результат ниже прошлогоднего и хуже, чем у главного конкурента – Kia Rio

Опубликованная АЕБ статистика по продажам легковых автомобилей в марте и I квартале 2017 г. подтверждает тезис о восстановлении потребительского спроса, считает министр экономического развития Максим Орешкин. «Рост продаж автомобилей по итогам марта и I квартала подтверждает тезис о начале восстановления потребительского спроса и широком характере роста экономики в этом году, - заявил Орешкин (цитаты по "Интерфаксу"). - Важно отметить позитивную динамику, в первую очередь, продаж в массовом сегменте».

Самыми продаваемыми по итогам марта остаются автомобили Lada, следует из данных АЕБ: продажи выросли на 13% по сравнению с результатами годом ранее - до 25 110 шт. Далее следуют KIA - продажи увеличились на 18% до 14 614 шт., и Hyundai - на 29% до 14 219 шт. В марте самой продаваемой моделью автомобиля стала Kia Rio. В прошлом месяце было продано 8375 машин этой модели. На втором месте Lada Granta (реализовано 7817 автомобилей), на третьем - Hyundai Solaris (6699 шт.).

В марте 2017 г. продажи новых Hyundai выросли год к году на 29% до 14 219 автомобилей, сообщала ранее «Хендэ мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибутор машин в России. Продажи выросли во многом благодаря появлению обновленной модели Hyundai Solaris. Ее производство началось в середине февраля, рассказывал представитель компании. В салоны модель поступила в конце февраля–начале марта. Мартовские продажи Solaris первого и второго поколений (6699 шт.) в два раза превышают февральские показатели, но на 12,7% меньше, чем в марте 2016 г., следует из данных «Хендэ мотор СНГ» и АЕБ. В марте Solaris обогнал Hyundai Creta (его продажи начались в августе 2016 г.), самую продаваемую модель марки в феврале 2017 г.

10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году

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В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
Е. Кузьмина / Ведомости
В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
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Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
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В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
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Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
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В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
Е. Кузьмина / Ведомости
В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
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Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
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Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
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В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
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Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
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Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
А. Махонин / Ведомости
Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
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