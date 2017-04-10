Российский авторынок вырос на 9,4% в марте

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли в марте на 9,4% до 137 894 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи за январь-март 2017 г. также выросли - на 1% до 322 464 шт.

«Наконец тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в I квартале в небольшой плюс», - комментирует результаты председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По его словам, это «хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырех лет». «Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом», - добавил Шрайбер.

Опубликованная АЕБ статистика по продажам легковых автомобилей в марте и I квартале 2017 г. подтверждает тезис о восстановлении потребительского спроса, считает министр экономического развития Максим Орешкин. «Рост продаж автомобилей по итогам марта и I квартала подтверждает тезис о начале восстановления потребительского спроса и широком характере роста экономики в этом году, - заявил Орешкин (цитаты по "Интерфаксу"). - Важно отметить позитивную динамику, в первую очередь, продаж в массовом сегменте».

Самыми продаваемыми по итогам марта остаются автомобили Lada, следует из данных АЕБ: продажи выросли на 13% по сравнению с результатами годом ранее - до 25 110 шт. Далее следуют KIA - продажи увеличились на 18% до 14 614 шт., и Hyundai - на 29% до 14 219 шт. В марте самой продаваемой моделью автомобиля стала Kia Rio. В прошлом месяце было продано 8375 машин этой модели. На втором месте Lada Granta (реализовано 7817 автомобилей), на третьем - Hyundai Solaris (6699 шт.).

В марте 2017 г. продажи новых Hyundai выросли год к году на 29% до 14 219 автомобилей, сообщала ранее «Хендэ мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибутор машин в России. Продажи выросли во многом благодаря появлению обновленной модели Hyundai Solaris. Ее производство началось в середине февраля, рассказывал представитель компании. В салоны модель поступила в конце февраля–начале марта. Мартовские продажи Solaris первого и второго поколений (6699 шт.) в два раза превышают февральские показатели, но на 12,7% меньше, чем в марте 2016 г., следует из данных «Хендэ мотор СНГ» и АЕБ. В марте Solaris обогнал Hyundai Creta (его продажи начались в августе 2016 г.), самую продаваемую модель марки в феврале 2017 г.

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