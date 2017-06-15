Ford отзывает в России почти 500 автомобилей Kuga из-за риска возгорания

ООО «Форд Соллерс холдинг», являющееся официальным представителем Ford на российском рынке, отзывает 496 автомобилей марки Ford Kuga, сообщает Росстандарт. Все автомобили, которые подлежат отзыву, были произведены с мая по октябрь 2010 г.

Причиной отзыва является нагревательный элемент подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла с возможным некачественным уплотнением. Данный дефект может повредить корпус форсунки и вызвать локальный нагрев или воспламенение пластиковой решетки, сопровождаемые выделением дыма и запахом горения.

Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, проинформируют по почте или по телефону. Им необходимо будет обратиться в ближайший дилерский центр. Будет проведена замена форсунки омывателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.