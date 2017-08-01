Audi сократит расходы на 10 млрд евро для увеличения инвестиций в электромобили

Audi собирается сократить расходы на 10 млрд евро в ближайшие пять лет, чтобы увеличить инвестиции на разработку электромобилей. Компания старается таким образом перейти к новому этапу после скандала с выбросами дизельных моторов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к автопроизводителю.

Audi, входящая в концерн Volkswagen Group (VW), в ближайшие годы планирует выпустить пять новых электромобилей, первым из которых будет кроссовер e-tron, его сборка начнется в 2018 г. в Брюсселе. Несмотря на затраты на программу электрификации, автопроизводитель хочет сохранить операционную маржу на уровне 8%, сказали два источника, близкие к Audi. Его рентабельность в первой половине этого года составила 8,9%. Основная часть экономии в размере 10 млрд будет приходиться на сокращение расходов на исследования и разработки.

Представитель штаб-квартиры Audi в Ингольштадте, Германия, отказался от комментариев агентству. В воскресенье о планах снижения затрат и сохранения прибыльности сообщило немецкое деловое издание Handelsblatt.

Audi также хочет высвободить средства для инвестиций в технологии машин с нулевым уровнем выбросов, разработав новую платформу совместно с Porsche. Это позволит двум премиум-брендам VW экономить за счет совместного использования компонентов и модулей.

Audi столкнулась с необходимостью отзыва автомобилей, прокурорским расследованием и постоянной критикой профсоюзов и менеджеров в связи со скандалом с фиктивными выбросами дизельных автомобилей и стратегии выхода из дизельгейта. Источники сообщили Reuters в пятницу, что четыре из семи топ-менеджеров бренда будут в ближайшее время отправлены в отставку. В воскресенье источники сообщили, что увольнения обсуждались членами наблюдательного совета в прошлый четверг, но официальное решение еще не принято.