Немецких автопроизводителей подозревают в картельном сговоре

Теперь только корректировка выбросов дизельных моторов может обойтись им в 2 млрд евро

Cкандал с занижением показателей выбросов дизельных моторов продолжает расползаться на весь немецкий автопром Matthias Schrader / AP

Немецкая Audi объявила в пятницу об отзыве 850 000 дизельных автомобилей для переустановки программного обеспечения (ПО) системы контроля выбросов моторов, сообщила компания. Автопроизводитель объявил сервисную кампанию, чтобы избежать возможного запрета на эксплуатацию автомобилей, уточняет Reuters. Под отзыв также попадут марки Porsche и Volkswagen (все они, включая Audi, и входят в Volkswagen Group), сообщило агентство. Отзыв касается шести- и восьмицилиндровых двигателей со стандартами выбросов Euro 5 и Euro 6, говорится в заявлении Audi.

Правительство Германии и компании автопрома договорились о плане спасения дизелей, который будет представлен в начале августа, сообщили Reuters источники в отрасли и политических структурах. По этому плану дизельные автомобили всех марок, оснащенных двигателями Евро 6 и Евро 5, получат обновленное ПО для снижения вредных выбросов, говорят источники. Расходы на это только в Германии составят не более 2 млрд евро ($2,33 млрд), при этом автоиндустрия согласилась взять на себя расходы примерно по 100 евро на автомобиль, сообщили источники Reuters.

Обновив ПО, автомобильная промышленность сможет сократить загрязнение оксидом азота (NOx) примерно на 20%, говорят источники агентства. В Германии будет создан комитет по сокращению загрязнения воздуха в городах. Руководители автомобильной промышленности и министр транспорта Германии Александр Добринд должны обсудить тему выхлопов дизельных моторов на саммите 2 августа.

На этой неделе немецкая Daimler заявила, что добровольно отзовет более 3 млн дизельных автомобилей Mercedes-Benz в Европе для обновления ПО, которое уменьшит выбросы Nox. BMW заявила, что не видит необходимости в добровольном отзыве дизельных автомобилей до саммита 2 августа.

Но скандал с занижением показателей выбросов дизельных моторов продолжает расползаться на весь немецкий автопром. Как написал в пятницу немецкий журнал Der Spiegel, пять немецких автопроизводителей с 1990-х гг. согласовывали действия по производству, стоимости, выбору поставщиков и по установке систем для очистки отработавших газов в дизельных машинах. В сговоре участвовали Audi, BMW, Daimler, Porsche и VW. Было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов, на которых обсуждались разработка машин, тормоза, бензиновые и дизельные двигатели, муфты и трансмиссии, а также системы очистки выхлопных газов, сообщил Der Spiegel со ссылкой на письмо, отправленное в антимонопольные органы.

При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой, отмечает ТАСС. Например, с 2006 г. автопроизводители обсудили стоимость систем AdBlue для очистки выхлопных газов для дизельных двигателей с применением впрыска в контур выпуска раствора мочевины. Производители обсудили такие детали, как размеры резервуаров для жидкости, и согласились использовать резервуары меньшего объема вместо более крупных, написал Der Spiegel.

Немецкое издание ссылается на документ - «своего рода явку с повинной», который 4 июля отправил в антимонопольное ведомство Volkswagen, сообщил Der Spiegel. В нем говорится, что существует «подозрение о действиях, нарушающих антимонопольное законодательство».

Как считает Der Spiegel, речь может идти «о самом крупном из картельных дел в экономической истории Германии». По информации издания, компетентные органы обнаружили первые признаки сговора еще летом прошлого года.

Накануне бизнес-издание Handelsblatt сообщило, что Еврокомиссия изучает возможный сговор немецких автопроизводителей по применению системы очистки выхлопных газов. Антимонопольные органы ЕС заподозрили картель из-за презентации Audi, которая была обнаружена во время обысков VW в рамках дизельгейта. В документе, датированном апрелем 2010 г., упоминалось обязательство «на уровне руководства» немецких автопроизводителей использовать определенный тип каталитического конвертера в системах сокращения выбросов машин.

Представитель Volkswagen и Daimler отказался от комментариев Reuters. BMW не смогла предоставить оперативный комментарий. В Daimler и BMW на запрос Der Spiegel информацию назвали спекуляциями. В других компаниях немецкому изданию материал не прокомментировали.

Антимонопольные органы Германии также отказались комментировать публикацию Reuters. Биржевые котировки автомобильных компаний отреагировали падением. Акции Volkswagen, Daimler и BMW снизились на 3,9, 2,7 и 2,8% соответственно, ниже общего снижения индекса DAX на 1,9% к 14.01 по Гринвичу.

«Эта новая глава дизельной саги должна восприниматься всерьез», - написал аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст. «Можно сделать вывод, что риск можно оценить в несколько сотен миллионов или даже несколько миллиардов [евро]».