Daimler отзовет 3 млн дизельных Mercedes

Daimler обвиняют в продаже более 1 млн автомобилей со сверхнормативными выбросами в Европе и в США Евгений Разумный / Ведомости

Автоконцерн Daimler AG, производящий бренды Mercedes и Smart, по собственной инициативе отзовет более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Публичное обсуждение дизельных двигателей создает неопределенность, - цитирует агентство гендиректора Daimler Дитера Цетше. - Поэтому мы решили принять дополнительные меры, призванные укрепить веру владельцев в их дизельные автомобили и в дизельные технологии в целом». Совет директоров Daimler одобрил комплекс мер по снижению уровня выбросов уже выпущенных автомобилей. Отзыву подлежат почти все Mercedes с дизелями Евро-5 и Евро-6, кроме того, компания в ускоренном порядке разработает две совершенно новые линейки дизелей, говорится в сообщении Daimler.

Новая отзывная кампания будет стоить Daimler 220 млн евро и станет продолжением начавшегося в марте отзыва 274 000 компактных автомобилей и минивэнов Mercedes V-Class. Министерство транспорта Германии было недоступно для комментариев.

Погасить дизельгейт

По данным Bloomberg, неделю назад топ-менеджеров Daimler вызвали в Берлин на встречу с чиновниками по поводу возможной роли компании в махинациях с выхлопами. Эксперты агентства назвали отзыв попыткой Daimler перейти к активной роли в назревающем скандале, но сочли стоимость отзыва сильно заниженной.

На минувшей неделе стало известно, что Daimler обвиняют в продаже более 1 млн автомобилей со сверхнормативными выбросами в Европе и в США: в СМИ попал ордер прокуратуры на обыск в офисах Daimler по подозрению в ложной рекламе и возможных незаконных манипуляциях с системами очистки выхлопных газов дизельных автомобилей. Согласно документу, более 1 млн автомобилей с чрезмерными выбросами, включая несколько люксовых моделей Mercedes-Benz и LCV, были проданы в Европе и США в период с 2008 по 2016 г.

Представитель Daimler тогда не прокомментировал расследование, уточнив, что автопроизводитель полностью сотрудничает с властями. Помимо этого компания заявила, что будет защищать репутацию «всеми законными способами».

По данным Sueddeutsche Zeitung, проблемные автомобили были оснащены двигателями типов OM 642 и OM 651 и, возможно, устройствами, занижающими уровни выбросов во время тестов на токсичность - по аналогии с методами, которые использовал первым пострадавший от «дизельгейта» Volkswagen. Также прокуратура начала расследование в отношении компании Bosch, которая может быть косвенно причастна к делу Daimler.