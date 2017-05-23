В офисах Daimler в Германии идут обыски в связи с «дизельгейтом»

Правоохранительные органы Германии проводят обыски в нескольких офисах автоконцерна Daimler по подозрению в манипуляциях с данными о вредных выбросах в атмосферу («дизельгейт»). Об том сообщило сегодня издание «Фокус-онлайн» со ссылкой на представителя прокуратуры.

Как пишет агентство ДПА, в Daimler подтвердили факт проведения обысков, но не стали ничего уточнять. «Мы сотрудничаем со следствием», - заявили в компании. Других подробностей пока не приводится.

Автоконцерн Volkswagen первым столкнулся с множеством расследований, судебных процессов и жалоб клиентов по всему миру после признания в сентябре 2015 г. в фальсификации показателей выбросов у 11 млн дизельных автомобилей. На сегодняшний день скандал стоил компании 22,6 млрд евро ($24,6 млрд) штрафов и других расходов. По похожим обвинениям проводились обыски на предприятиях Renault-Nissan.