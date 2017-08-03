Продажи автомобилей в США снижаются седьмой месяц подряд

Продажи автомобилей в США в июле 2017 г. снизились на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 1,4 млн автомобилей, согласно данным Autodata. Сокращение рынка идет седьмой месяц подряд, причем падение в прошлом месяце было самым существенным с начала года. В пересчете на годовые темпы продажи составили 16,73 млн автомобилей, снизившись с 17,8 млн машин годом ранее.

Продажи крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM) упали в июле на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - 226 107 автомобилей. Ford Motor сократил продажи на 7,4% до 199 318 машин, Fiat Chrysler Automobiles - на 10% до 161 477 машин.

Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличил продажи в США в июле на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 222 057 машин. Honda Motor и Nissan Motor сократили продажи на американском рынке в прошлом месяце соответственно на 1,2 и 3,2%. Южнокорейский автоконцерн Hyundai-Kia уменьшил продажи в США в июле на 18%, спрос на германские бренды Volkswagen и Audi упал на 2,6%.

Автопроизводители продолжают сокращать продажи лизинговым операторам, а также фирмам, занимающимся прокатом автомобилей, поскольку сделки с этими компаниями обычно предусматривают существенные скидки на машины. Так, за семь месяцев текущего года продажи автомобилей этому виду покупателей уменьшились на 7,8%, свидетельствуют данные аналитической компании J.D. Power. Тем временем сокращение продаж машин розничным клиентам через дилерские центры в январе - июле составило менее 1%. Согласно оценкам Edmunds.com, анализирующей продажи автодилеров, в первом полугодии на долю лизинговых компаний пришлось порядка 31% продаж автомобилей в США по сравнению с рекордными 32%, отмеченными в 2016 г. В июле этот показатель упал до 29% - минимума с начала текущего года. «Мы долгое время ждали, что продажи автомобилей лизинговым операторам достигнут потолка, - отмечает аналитик Edmunds.com Джессика Колдуэлл. - Теперь он пройден».

В целом продажи автомобилей в США за семь месяцев 2017 г. уменьшились примерно на 3%, сообщила Autodata.