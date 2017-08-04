Импорт легковых машин в Россию в первом полугодии сократился на 8%

Импорт легковых автомобилей в Россию в первом полугодии 2017 г. составил 112 900 единиц на общую сумму $3,011 млрд против 122 700 штук на $2,598 млрд годом ранее, следует из статистики Федеральной таможенной службы. Таким образом, показатель снизился на 8%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 9,8% до 107 100 машин на общую сумму $2,96 млрд, из стран СНГ импорт вырос на 45% до 5800 автомобилей на общую сумму $51,8 млн.

Импорт грузовых автомобилей за отчетный период вырос на 39% до 11 500 единиц на сумму $850 млн. Из стран дальнего зарубежья было ввезено 9400 грузовых машин (рост на 40,3%) на сумму $415,5 млн, из стран СНГ - 2100 (+31%) на сумму $434,5 млн.

Экспорт легковых автомобилей из России в первом полугодии 2017 г. вырос почти на 30% до 43 200 штук на общую сумму $697,6 млн. При этом почти в два раза подскочил экспорт в страны дальнего зарубежья - было поставлено 20 900 машин на сумму $387,5 млн против 10 500 машин на $256,8 млн годом ранее.