Импорт легковых машин в Россию в I квартале сократился на 15%

Импорт легковых автомобилей в Россию в I квартале 2017 г. составил 44 700 единиц на общую сумму $1,329 млрд против 52 700 штук на $1,017 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, показатель снизился на 15,2%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 15,6% до 43 200 машин на общую сумму $1,315 млрд, из стран СНГ импорт остался на уровне 1500 автомобилей на общую сумму $13,5 млн ($29,5 млн годом ранее).

Импорт грузовых автомобилей за этот период вырос на 47,1% до 5000 единиц на сумму $410,5 млн. Из стран дальнего зарубежья было ввезено 4200 грузовых машин (рост на 55,6%) на сумму $195,3 млн, из стран СНГ - 800 (+33,3%) на сумму $215,3 млн.

Экспорт легковых автомобилей из России в I квартале 2017 г. вырос на 9,5% до 18 500 шт. на общую сумму $289,3 млн. При этом в 2,3 раза подскочил экспорт в страны дальнего зарубежья - было поставлено 9600 машин на сумму $156,2 млн против 4100 машин на $119,4 млн годом ранее, экспорт в страны СНГ, напротив, продолжает падать - поставлено 8900 шт. (-30,5%) на сумму $133,1 млн.

За пределы России за отчетный период было продано 2900 грузовых автомобилей (+16%) на общую сумму $74,1 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 1400 шт. (-12,5%) на сумму $47,4 млн, в страны СНГ - 1500 шт. (+66,7%) на $26,7 млн.