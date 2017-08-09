Mercedes-Benz подал заявку на патент на внешние подушки безопасности

Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG) подал в США заявку на патент на внешние подушки безопасности для пешеходов, встроенные в стойки крыши. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на Motor1. Подушки будут размещены вдоль стоек лобового стекла. В сложенном состоянии они находятся внутри трубки и незаметны. При наезде на человека они будут выпускаться и минимизировать силу удара для пешехода, который будет сталкиваться с подушкой, а не с металлом или стеклом. Предполагается, что в результате он будет получать более легкие травмы, чем это происходит сейчас.

Заявка была подана в июле 2015 г. Однако патентное ведомство США сообщило о ней только 3 августа.