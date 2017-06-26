Takata подала на банкротство в Японии и США

Гендиректор и президент компании Сигэхиса Такада заявил, что он и остальные топ-менеджеры подадут в отставку
Kazuhiro NOGI / AFP
Японский производитель автомобильных подушек безопасности и других запчастей – Takata подала заявления о банкротстве и о защите от кредиторов в США и Японии, сообщают ABC News. 84-летняя компания объяснила, что только эти меры дадут ей возможность выпустить и заменить ранее поставленные 19 автопроизводителям дефектные подушки, которые, как оказалось, взрываются при определенных погодных условиях и из-за которых погибло не менее 17 человек.
Гендиректор и президент компании Сигэхиса Такада, семья которого контролирует Takata, заявил, что сам он и остальные топ-менеджеры подадут в отставку, когда будет утвержден график реструктуризации бизнеса. Он также публично принес извинения потребителям, сообщает Reuters. Nikkei добавляет , что он около 6 секунд стоял, склонившись перед присутствующими.
Большую часть активов Takata за $1,6 млрд выкупит конкурент – китайская корпорация Key Safety Systems (KSS, принадлежит Ningbo Joyson Electronic Corp), базирующаяся в Детройте, объявила Takata. Президент и гендиректор KSS Джейсон Люо заявил, что считает Takata по-прежнему крепким бизнесом с умелыми сотрудниками и удачным географическим охватом рынка. Переговоры между компаниями продолжались 16 месяцев. Окончательные договоренности должны быть подписаны в ближайшие недели, а процедуры банкротства должны завершиться в I квартале 2018 г., передает Reuters. Те мощности, которые останутся у Takata, продолжат выпускать подушки для замены. KSS собирается оставить почти всех 60 000 сотрудников Takata в 23 странах и сохранить японские заводы компании, так что все предприятия смогут продолжить работу без перерывов.
Takata подала иск о банкротстве в окружной суд Токио утром в понедельник. Ее американская «дочка» TK Holdings подала иск в Делавэре в воскресенье. Долги компании в США оцениваются в пределах от $10 млрд до $50 млрд, долги в Японии – в 1,7 трлн иен ($15 млрд), сообщает Reuters. Окончательная цифра будет определена по итогам переговоров с автопроизводителями, которым пришлось заменять дефектные подушки за свой счет, сказал юрист Takata.
Крупнейший покупатель Takata – Honda Motor заявила, что пока не договорилась с производителем подушек о том, кто понесет ответственность за отзывную кампанию. По ее словам, переговоры продолжатся, Honda ожидает, что они будут трудными.
В январе Takata признала вину в установке дефектных подушек безопасности и согласилась выплатить в США штраф в размере $1 млрд. Автомобильные регуляторы в общей сложности потребовали отзыва 100 млн подушек безопасности Takata. Ситуация затронула 19 автопроизводителей, в том числе Honda, Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Tesla.
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