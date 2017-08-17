Правительство выделит почти 440 млн рублей на поддержку сотрудников «АвтоВАЗа»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит почти 440 млн руб. на поддержку сотрудников «АвтоВАЗа» и сохранение кадров. «Мы выделяем деньги на поддержку работников "АвтоВАЗа", на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн руб. из резервов правительства», — сказал Медведев.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что эти средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников. Предполагается, что эту поддержку получит 5131 сотрудник «АвтоВАЗа».