Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Lada Vesta по-казахски
«АвтоВАЗ» не будет экспортировать универсал Lada Vesta в Казахстан
В стране будут продаваться только машины, собранные в Казахстане из российских машинокомплектов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Универсал Lada Vesta приедет на казахстанский автозавод быстрее, чем седан
Maxim Shemetov / Reuters
Производство вазовских новинок – универсала Vesta и псевдокроссовера Vesta Cross – в Казахстане, крупнейшем экспортном рынке Lada (почти половина зарубежных поставок), начнется в ноябре, а продажи – в январе 2018 г. Об этом 16 августа сообщила группа «Бипэк авто – Азия авто», которая выпускает и продает в том числе автомобили Lada.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}