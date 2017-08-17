«АвтоВАЗ» не будет экспортировать универсал Lada Vesta в Казахстан

В стране будут продаваться только машины, собранные в Казахстане из российских машинокомплектов

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Универсал Lada Vesta приедет на казахстанский автозавод быстрее, чем седан Maxim Shemetov / Reuters

Производство вазовских новинок – универсала Vesta и псевдокроссовера Vesta Cross – в Казахстане, крупнейшем экспортном рынке Lada (почти половина зарубежных поставок), начнется в ноябре, а продажи – в январе 2018 г. Об этом 16 августа сообщила группа «Бипэк авто – Азия авто», которая выпускает и продает в том числе автомобили Lada.