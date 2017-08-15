«АвтоВАЗ» почти удвоил экспорт

Выручка от продаж Lada и машинокомплектов на экспорт выросла в 1,8 раза до 4,84 млрд рублей

Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Для Lada нет границ

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Lada нашла своего покупателя за границей Andrey Rudakov / Bloomberg

Выручка «АвтоВАЗа» от экспорта в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,8 раза до 4,84 млрд руб. Доля экспорта в общей выручке увеличилась на 1,6 п. п. до 4,6%. Это следует из отчета за II квартал.